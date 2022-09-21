Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

FED Faiz Kararı sonrasında dolar ne kadar? sorusu merak edilerek "dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki araştırmalar yoğun olarak devam ediyor.
21 Eylül FED Faiz kararı ile Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları ve tüm detaylar şöyle;
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Piyasaların genel beklentisi Fed'in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed'in politika faizini 1980'lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20'de kalmıştı.
Fed'in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.
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