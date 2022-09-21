Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

FED Faiz Kararı sonrasında dolar ne kadar? sorusu merak edilerek "dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki araştırmalar yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

21 Eylül FED Faiz kararı ile Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları ve tüm detaylar şöyle;