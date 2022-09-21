Haberler Yaşam Haberleri Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler
Giriş Tarihi: 21.9.2022 22:24 Son Güncelleme: 21.9.2022 22:24

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası dolar/TL kurundaki değişimleri öğrenmek isteyenler yoğun olarak “dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?” şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

FED Faiz Kararı sonrasında dolar ne kadar? sorusu merak edilerek "dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki araştırmalar yoğun olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: DOLAR KURU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

21 Eylül FED Faiz kararı ile Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları ve tüm detaylar şöyle;

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini üçüncü ayda da 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

Piyasaların genel beklentisi Fed'in politika faizini 2 ayın ardından üçüncü ayda da 75 baz puan artırması yönündeydi. Piyasalarda Fed'in politika faizini 1980'lerden beri ilk kez 100 baz puan artış beklentisi ise yüzde 20'de kalmıştı.

Fed'in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

DOLAR NE KADAR?

Aşağıda yer alan canlı tablıo ile dolar alış ve satış fiyatlarını canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler

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Dolar kuru ne kadar? 21 Eylül FED Faiz kararı sonrası Dolar/TL kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı veriler
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