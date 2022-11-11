Haberler Yaşam Haberleri Dolar ve döviz kuru canlı rakamlar: 11 Kasım 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurunda son durum
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:38

Dolar ve döviz kuru canlı rakamlar: 11 Kasım 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurunda son durum

Haftanın son gününde döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken bugün anlık gelen verilere göre; 11 Kasım 2022 bugün dolar fiyatı 18,53 TL olarak kaydedildi. İşte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün dolar ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…

Dolar ve döviz kuru canlı rakamlar: 11 Kasım 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurunda son durum

Son dakika döviz kuru gelişmeleri… Gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve anlık dolar kuru alış ve satış fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda. Döviz kurundaki hareketlilik son günlerde oldukça dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber anlık ve güncel dolar alış ve satış fiyatı binlerce kişinin gündemine geldi. Bu noktada ise "11 Kasım 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel rakamlar!

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 8 Ekim 2022 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 18,5503

SATIŞ: 18,6817

Şu an Dolar ne kadar? 22 Mart canlı ve güncel doviz kuru ile Euro ve dolar ne kadar, kaç TL?

EURO NE KADAR?

ALIŞ: 18,0890

SATIŞ: 18,1144

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 18.5115 18.5448 18.4985 18.5727
1 AVUSTRALYA DOLARI 12.3021 12.3823 12.2455 12.4566
1 DANİMARKA KRONU 2.5487 2.5612 2.5469 2.5671
1 EURO 18.9888 19.0230 18.9755 19.0515
1 İNGİLİZ STERLİNİ 21.7017 21.8148 21.6865 21.8475
1 İSVİÇRE FRANGI 19.2166 19.3399 19.1877 19.3689
1 İSVEÇ KRONU 1.7551 1.7733 1.7539 1.7774
1 KANADA DOLARI 13.8967 13.9594 13.8453 14.0125
1 KUVEYT DİNARI 59.8622 60.6455 58.9643 61.5552
1 NORVEÇ KRONU 1.8434 1.8558 1.8421 1.8601
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 4.9239 4.9328 4.8870 4.9698
100 JAPON YENİ 13.1501 13.2372 13.1014 13.2875
1 BULGAR LEVASI 9.6548 9.7812
1 RUMEN LEYİ 3.8645 3.9151
1 RUS RUBLESİ 0.30554 0.30954
100 İRAN RİYALİ 0.04383 0.04440
1 ÇİN YUANI 2.5878 2.6217
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.08310 0.08419
1 KATAR RİYALİ 5.0309 5.0967
1 GÜNEY KORE WONU 0.01394 0.01412
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 10.8249 10.9665
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 5.0116 5.0772

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.5012 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 7.2519 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9611 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 10.50 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 140.43 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.3303 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 10.02 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7595 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1.0258 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.1743 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.2520 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1.9066 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 4.7632 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 60.25 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 42000 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 7.1132 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 221.50 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI 3.6589 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI 1321 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI 1.7005 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
BİLGİ İÇİN
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.30686 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 24.2137 TÜRK LİRASI

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Dolar ve döviz kuru canlı rakamlar: 11 Kasım 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurunda son durum
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