Dolar ve döviz kuru canlı rakamlar: 8 Ekim 2022 Bugün dolar ve euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kurunda son durum

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ederken yeni hafta öncesinde döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren "Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 8 Ekim 2022 bugün dolar fiyatı 18,55 TL olarak kaydedildi. İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün dolar ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…