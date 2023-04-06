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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:25

DOLUGAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın da Katıldığı Törenle Yeni Araçları Filosuna Kattı

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Lokal Enerji’nin iştiraki olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Dolugaz, filosuna kattığı 42 yeni ADR’li tır ile sektördeki konumunu güçlendirdi. Gölbaşı Koluman Yerleşkesi’nde düzenlenen teslim töreninde Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’da hazır bulundu.

DOLUGAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın da Katıldığı Törenle Yeni Araçları Filosuna Kattı

Petrol ürünlerinin üretildiği noktadan nihai tüketiciye ulaştırılana kadar depolama, taşıma ve dağıtım gibi tüm aşamalarını üstün kalite anlayışı ve rekabetçi gerçekleştiren, Türkiye'nin lider enerji şirketlerinden olan Lokal Enerji'nin iştiraki olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlayan Dolugaz; yıllık 600 bin ton ticaret hacmi ve 500 bin ton taşıma kapasitesi ile Türkiye LPG pazarının ilk dört firması arasında yer almaktadır. Dolugaz, Hama Oto Kiralama'dan 42 adet Mercedes Benz 1848 Actros L aracı uzun dönem kiralayarak filosunu 100 aracın üzerine çıkardı.

Törende Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım'ın yanı sıra Dolugaz Genel Müdürü Mehmet Bardakoğlu, Hama Genel Müdürü Kenan Çetin ve Hama Filo Müdürü Serhat Alhas'da hazır bulundu. Murat Yıldırım yaptığı konuşmada yeni araçlarla beraber Dolugaz'ın LPG pazarındaki dominasyonunu büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, "LPG'nin dağıtımı, depolanması, transferi ve ticareti alanlarında ülkemizin ve sektörümüzün duyduğu 'kesintisiz hizmet' ihtiyacını, bütünleşik iş süreçlerimizle tek çatı altında yürütüyor, müşterilerimize özel uçtan uca çözümler sunuyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KARASAL LPG DEPOLAMA TESİSİ DOLUGAZ'A AİT

Ankara merkezli Dolugaz, başkentte bulunan 7 bin 800 m3 kapasiteli Türkiye'nin en büyük karasal LPG Depolama tesisi Anadolu Karasal'da uzun yıllardır sektöre ve iş ortaklarına hizmet sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl İç Anadolu Bölgesi için stratejik öneme sahip olan Konya LPG Depolama tesisini hayata geçiren Dolugaz, bu yıl da Hatay LPG Depolama tesisini açarak sektördeki yatırımlarına hız kesmeden devam etmeyi planlıyor.

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DOLUGAZ, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım’ın da Katıldığı Törenle Yeni Araçları Filosuna Kattı
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