Domates alırken çoğu kişi bu ayrıntıyı atlıyor! 12 yıllık pazarcı tek tek anlattı

Tezgahlarda cilalanmış gibi parlayan, üzerinde tek bir leke bile olmayan o domatesler gözünüze harika görünebilir. Ancak asıl gerçeği bilen pazarcılar, doğallıktan uzak ve aşırı ilaçlanmış ürünlerin pürüzsüzlükleriyle ele verdiğini söylüyor.
Organik domatesin sapı zarif ve ince olur. Eğer aldığınız domatesin sap kısmı etli, kalın ve boğumluysa, hatta kopardığınızda ortasından sert lifli bir çubuk çıkıyorsa o ürün kimyasal destek almıştır.
Boyutu büyük ama elinize aldığınızda içi boşmuş gibi hafif hissedilen domateslere dikkat edin. Gerçek toprak domatesi, avucunuza oturduğu an boyuna oranla tok ve ağır bir his bırakır.
Gerçek domates henüz bıçak değmeden bile o karakteristik bahçemsi kokusunu yayar. Uzaktan baktığınızda o taze domates kokusunu alamıyorsanız, o ürün büyük ihtimalle güneşi görmemiş sera mahsulüdür.
Bıçağı değdirdiğiniz anda sulanıp cıvıklaşan domates doğallığını yitirmiştir. Mevsiminde yetişen gerçek domates bıçağa karşı direnç gösterir, kesildiğinde içi diri ve etli kalır.
Eve getirdiğiniz domates mutfak tezgahında günlerce en ufak bir yumuşama veya küflenme göstermeden duruyorsa üzerindeki koruyucu kimyasalları sorgulayın. Hakiki domates doğal döngüsü gereği kısa sürede olgunlaşma belirtisi gösterir.