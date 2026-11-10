Domates alırken çoğu kişi bu ayrıntıyı atlıyor! 12 yıllık pazarcı tek tek anlattı

Kusursuz parlaklığa aldanmayın

Tezgahlarda cilalanmış gibi parlayan, üzerinde tek bir leke bile olmayan o domatesler gözünüze harika görünebilir. Ancak asıl gerçeği bilen pazarcılar, doğallıktan uzak ve aşırı ilaçlanmış ürünlerin pürüzsüzlükleriyle ele verdiğini söylüyor.