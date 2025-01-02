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Giriş Tarihi: 2.1.2025 00:48

Domuz sandığı akrabasını öldürdü!

Adana’da arkadaşları ve akrabalarıyla ava giden 20 yaşındaki genç, çalılıkların arasından ses duyduktan sonra o noktaya ateş ederek yanlışlıkla akrabası 59 yaşındaki Doğan Açıkgöz’ü öldürdü.

İHA
Domuz sandığı akrabasını öldürdü!

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf U. (20) arkadaşlarıyla ve akrabası olan Doğan Açıkgöz (59) ile birlikte domuz avına gitti. Dağılan grup çalılık arazide keşif yapmaya başladı. Çalılığın arasından sesi geldiğini duyan Yusuf U., av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş açtı. Ardından ateş açtığı yere giden Yusuf U., akrabası Doğan Açıkgöz'ü vurduğunu gördü.

Yusuf U. hemen durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Açıkgöz'ün öldüğünü belirledi. Adana Adli Tıp Kurumu'na cansız bedeni kaldırılan Açıkgöz'ün burada otopsisi yapıldı. Otopsisinin ardından Açıkgöz'ün cenazesi toprağa verildi. Yusuf U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Domuz sandığı akrabasını öldürdü!
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