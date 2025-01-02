Domuz sandığı akrabasını öldürdü!

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf U. (20) arkadaşlarıyla ve akrabası olan Doğan Açıkgöz (59) ile birlikte domuz avına gitti. Dağılan grup çalılık arazide keşif yapmaya başladı. Çalılığın arasından sesi geldiğini duyan Yusuf U., av tüfeğiyle o bölgeye doğru ateş açtı. Ardından ateş açtığı yere giden Yusuf U., akrabası Doğan Açıkgöz'ü vurduğunu gördü.