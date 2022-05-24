Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Anlaşılır? Dondurulmuş İnstagram Hesabı Nasıl Görülür, Hesap Dondurma Geri Alınır Mı?

Instagram'ın uygulama üzerinde yer vermediği ve internet sitesi üzerinden sunduğu işlemler arasında yer almaktadır. İnstagram dondurma işlemi sonrasında ise kafalara bazı soru işaretleri takılır. Özellikle hesabınızda birden kaybolan takipçilerin hesabını dondurup dondurmadığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Dondurulan İnstagram hesabı nasıl anlaşılır sorusu da bu noktada akıllara gelmektedir. Peki, dondurulmuş İnstagram hesabı nasıl görülür? Dondurulan İnstagram hesabı nasıl anlaşılır? İşte, İnstagram hesap dondurma hakkında merak edilenler…

İNSTAGRAM NEDİR?

Instagram, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya ağları arasında ilk sırada yerini almıştır. O günden bu yana her geçen gün kendini geliştirerek kullanıcılarını arttırmayı başarmıştır. Fotoğraf ve video paylaşım ağı olarak kurulan Instagram, geçen zaman içerisinde birçok hizmeti daha kullanıcılarına sunmuştur.

Sesli konuşma, görüntülü görüşme, reels video paylaşımı ve son olarak alışveriş özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Instagram, 1 milyarı aşkın kullanıcı sayısına sahiptir.

Dondurulan Instagram Hesabı Nasıl Görülür?

İnstagram dondurma işlemi sonrasında kullanıcıların aklına gelen soru işaretlerinden birisidir. Özellikle takipçi listesinde birden kaybolan arkadaşlarının profilindeki durumu merak edenler bu soruya arama motoru üzerinden cevap aramaktadır.

İnstagram dondurma işlemi gerçekleştirildiğinde profiliniz ortadan yok olmaktadır. Bu işlemi yaptığınızda aramalarda kimse sizi bulamaz. Tüm arkadaşlarınızın arkadaş listesinde görünmezsiniz. Bu durumda geriye iki seçenek kalır. Instagram hesabınızın dondurulduğu ya da silindiği düşünülür. Ancak net bir şekilde hesabın dondurulup dondurulmadığını görebilmek şu an için mümkün değildir.

Dondurulmuş Instagram hesabını yeniden aktif hale getirdiğinizde ise hesabınız eskiden olduğu şekilde geri aktif olmaktadır. Hesap dondurma işlemi yapıldığında kimse sizi takipten çıkamaz. Çünkü hiçbir kullanıcı profilinize ulaşamaz.

İnstagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirmek için Instagram dondurma linkine tıklayabilirsiniz. Sabah.com.tr'nin Instagram dondurma sayfası ile hiç uğraşmadan doğrudan profili geçici olarak kapatma ekranına ulaşmanız mümkündür.

Uzun Süre Girilmeyen Instagram Hesabı Kapanır Mı?

Instagram hesabını donduran kişiler bu özelliği platformun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hesap dondurma ekranı üzerinden gerçekleştirilen bu işlem sonrasında ise dilediğiniz zaman hesabınızı geri açabiliyorsunuz. Instagram, bu konuda bir süre bildirmemiş ve kullanıcı adı şifre ile dilediğiniz zaman hesabınızı yeniden aktif edebilirsiniz.