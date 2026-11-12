Dönerci dükkanında kanlı saldırı!

Edinilen bilgilere göre olay, Bayramiç merkezindeki Aysel Sakaldaş'a ait dönerci dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen Famettin Uyar ile eski eşi Aysel Sakaldaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Uyar, yanında taşıdığı bıçakla Sakaldaş'a dehşet saçtı. Aldığı peş peşe bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sakaldaş kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VERİLEN YAŞAM MÜCADELESİ SONUÇSUZ KALDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aysel Sakaldaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakaldaş'ın acı haberi ailesini, yakınlarını ve Bayramiç halkını yasa boğdu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli Famettin Uyar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör