“Donuna kadar alacağım” sözleri tehdit sayılmadı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, miras ve maaş paylaşımı nedeniyle çıkan bir tartışmada "Donuna kadar alacağım" sözlerini tehdit suçu kapsamında değerlendirmedi. Daire, bu ifadelerin hukuka aykırı bir davranışa karşı öfke, tepki ve yasal başvuru iradesi olarak görülmesi gerektiğine hükmeti. Zonguldak'ta kardeşler arasında yaşanan miras tartışması tehdit davasına dönüştü. Mehmet M., kardeşi Kamil M.'nin kendisini telefonla arayarak "Biz o aylığı almayı hak ettik. Nereye danışırsanız danışın, yine de alacağız.

Bundan sonra sizin oturduğunuz evi almak için annemden imza alacağım. Ben yarın Hacımusa'ya geleceğim. Senin donuna kadar alacağım" şeklinde sözler söylediğini iler sürdü. Açılan dava sonrasında yerel mahkeme, Kamil M.'nin sözlerini tehdit olarak değerlendirip sanığın tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, söyleniş biçimi ve bağlamına dikkat çektiği sözlerin, gerçek bir tehditten ziyade hukuka uygun olmayan bir davranışa karşı verilen tepkiyi, yasal yollara başvurma kararlılığını ve eleştiriyi yansıttığını belirtti. Tehdit suçunun oluşabilmesi için açık bir kötülük bildirimi ve kastı gerekli olduğunu belirten Daire, verilen kararı bozdu. Daire'deki karar, oy çokluğu ile alındı. Muhalif kalan üye, sanığın sözlerinde açık tehdit unsurlarının bulunduğunu savundu.