Dönüş faciası: 2 ölü

Çanakkale'de nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü. Kaza, Çan ilçesi Etili sapağında meydana geldi. Rabia A. idaresindeki araç, Etili sapağında Nuri Ziya Mavi yönetimindeki nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi ve eşi Muhsine Mavi hayatını kaybetti. Kazada Rabia A. ve 6 kişi yaralandı.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü 22 yaşındaki Talha Taş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, taksiyle çarpışıp savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf Onar, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında aracıyla kaza yapınca yakalandı.