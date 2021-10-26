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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:58 Son Güncelleme: 26.10.2021 11:13

İstanbul'da operasyon! 278 tarihi eser buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da operasyon! 278 tarihi eser buldular

İstanbul’un dört ilçesinde düzenlenen “Tarihi Eser Kaçakçılığı” operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 278 adet tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Kartal İlçeleri'nde "Tarihi Eser Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait 223 adet sikke, Antik Dönemler'de yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları parfüm şişeleri, yüzükler, gözyaşı şişeleri, bezekli tablolar, ikonalar ve ikonaların resmedildiği tablolar ele geçirildi. Toplamda 278 adet tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da operasyon! 278 tarihi eser buldular
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