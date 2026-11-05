Dört padişah gördü, tarihe not düştü

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Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Yayınevi işbirliğiyle düzenlenen ''Dört Padişah Bir Tarihçi: Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Sempozyumu'' İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda II. Mahmud döneminden V. Murad dönemine kadar 41 yıl resmi tarihçilik yapan Ahmed Lütfi Efendi'nin hayatı, eserleri ve Osmanlı tarih yazıcılığına olan katkıları konu alındı. Program sonrası SABAH'a konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, "Ahmet Lütfi Efendi devletin tarihçisidir. 41 yıl resmi devlet tarihçiliği görevinde bulunmuştur. Bu yıllar Osmanlı'nın en çalkantılı yıllarıdır. Eserin günümüz Türkçesiyle yayınlanması geniş okuyucu kitlesi için son derece önemli" dedi.