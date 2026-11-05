Haberler Yaşam Haberleri Dört padişah gördü, tarihe not düştü
Giriş Tarihi: 05.11.2026

Dört padişah gördü, tarihe not düştü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Dört padişah gördü, tarihe not düştü
  • ABONE OL
Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Yayınevi işbirliğiyle düzenlenen ''Dört Padişah Bir Tarihçi: Vakanüvis Ahmet Lütfi Efendi Sempozyumu'' İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda II. Mahmud döneminden V. Murad dönemine kadar 41 yıl resmi tarihçilik yapan Ahmed Lütfi Efendi'nin hayatı, eserleri ve Osmanlı tarih yazıcılığına olan katkıları konu alındı. Program sonrası SABAH'a konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, "Ahmet Lütfi Efendi devletin tarihçisidir. 41 yıl resmi devlet tarihçiliği görevinde bulunmuştur. Bu yıllar Osmanlı'nın en çalkantılı yıllarıdır. Eserin günümüz Türkçesiyle yayınlanması geniş okuyucu kitlesi için son derece önemli" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dört padişah gördü, tarihe not düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA