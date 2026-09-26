Dorukhan Büyükışık davasında sır perdesi aralanıyor! Sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş: ‘İntihar süsü vermeye çalıştılar’

"27 METREDEN DÜŞEN BEDENDE NEDEN TEK DAMLA KAN YOKTU?"

Davanın ilk duruşmasının 6 Kasım 2026 tarihinde görüleceğini açıklayan Büyükışık, sahte rapor hazırlayan 62 uzmana mahkeme önünde soracağı soruları şu sözlerle aktardı: "Her üç davanın birleşiminden oluşan yeni dava 6 Kasım 2026 günü İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek ve ilk defa 26 sanık hep birlikte hakim karşısına çıkacak. O gün yapacağımız sunumla bu organize suç çetesinin bu suçu nasıl işlediğini dakika dakika, saniye saniye tüm kanıtlarıyla açıklayacağız. Şimdi sıra 5 kez sahte rapor hazırlayan 62 öğretim üyesi ve adli tıp uzmanına geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturmada, oğlumun 27 metre yükseklikten düştüğünü iddia eden bu sahtekar uzmanlara şu soruları soracağız: 27 metreden beton zemine düşen bir canlıda kol, bacak, omurga ve kalça kemiklerinde kırıklar, kafa parçalanması ve harici kanama olması gerekirken Dorukhan'da neden tek bir damla kan izi yoktu? 27 metre yükseklikteki binadan, 10 metre çatı katı balkon duvarından 6 metre 35 santim ilerideki beton istinat duvarı üzerine oğlum nasıl uçarak gitti? Uçarak gittikten sonra beden yere temas etmeden önce iki sıra demir korkuluğun altına boğazına kadar girerken nasıl o demirlere çarpmadı, parçalanmadı? Bu biyoloji ve fizik sorularını sorup 'Neden sahte rapor verdiniz, motivasyonunuz neydi, kime güvendiniz, devlete nasıl meydan okudunuz?' diyeceğiz."