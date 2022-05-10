Haberler Yaşam Haberleri Dosya 3 gün sonra kapanacaktı! İntihar süsü verilen cinayet 20 yıl sonra çözüldü
Giriş Tarihi: 10.5.2022 22:17

Dosya 3 gün sonra kapanacaktı! İntihar süsü verilen cinayet 20 yıl sonra çözüldü

İHA
Dosya 3 gün sonra kapanacaktı! İntihar süsü verilen cinayet 20 yıl sonra çözüldü

Isparta’da 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayet, zaman aşımına uğramasına 3 gün kala jandarma tarafından çözüldü. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde yalnız yaşayan Urhan Daduklu (63), 28 Mayıs 2002 tarihinde bağ evinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Öldükten 7 gün sonra cesedi bulunan Daduklu'nun intihar ettiği değerlendirilerek dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yalvaç Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalarında Daduklu'nun H.G. (47) ve N.K. (44) tarafından öldürüldüğü, olaya intihar süsü verildiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri dosyanın zaman aşımına uğramasına 3 gün kala yapılan operasyonla H.G. ve N.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dosya 3 gün sonra kapanacaktı! İntihar süsü verilen cinayet 20 yıl sonra çözüldü
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