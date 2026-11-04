Down sendromlu çocuğu oyun parkına almayan işletmeye TİHEK’ten ikinci ceza

Geçen yıl 10 Ocak'ta, Down sendromlu 11 yaşındaki Melek Baltacı, babası Feridun Baltacı tarafından Ankara'daki bir alışveriş merkezinin çocuk oyun alanına götürüldü. Ancak görevliler, "Özel çocukları almıyoruz" diyerek Melek'in oyun alanına girişine izin vermedi. Bunun üzerine baba Baltacı, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve TİHEK'e başvurdu.

"ÖZEL ÇOCUKLARI ALMIYORUZ"

Başvuru dilekçesinde, oyun parkı görevlilerinin kızına "Özel çocukları almıyoruz" diyerek girişine izin vermediği belirtildi. Olayla ilgili Ankara Batı 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde işletmenin mesul müdürü Ali M. hakkında dava açıldı. Mahkeme, sanığı "Kişiler arasında ayrımcılık yapma" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İŞLETMEYE İKİNCİ KEZ CEZA

Baba Baltacı'nın TİHEK'e yaptığı başvuruyu da değerlendiren kurum, olayda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Şirket vekili savunmasında iddiaları destekleyen bilgi ve belge bulunmadığını, başvurunun olaydan yaklaşık bir yıl sonra yapıldığını ileri sürdü. Ancak kurum, işletmeye 256 bin 357 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Aynı işletmeye daha önce de benzer bir olay nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 204 bin 285 TL ceza verildiği öğrenildi.