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Giriş Tarihi: 21.3.2025 14:31 Son Güncelleme: 21.3.2025 14:47

Down Sendromlu Ecrin’e doğum günü sürprizi

Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde down sendromlu Ecrin Melek Sevgen’e doğum günü sürprizi yaptı. Annesi Songül Sevgen, “Yıllardır Esenyurt’ta yaşıyorum, ilk kez kapım çalındı” diyerek duygularını paylaştı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Down Sendromlu Ecrin’e doğum günü sürprizi

Esenyurt Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde ilçede yaşayan down sendromlu Ecrin Melek Sevgen'e unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, küçük Ecrin'i evinde ziyaret ederek 7'nci yaş gününü kutladı. Ekipler, birlikte pasta kesip, Ecrin'i mutlu etti.

"YILLAR SONRA İLK KEZ KAPIMI ÇALDILAR"

Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan Ecrin'in annesi Songül Sevgen, "Çok mutlu olduk, ağladım hatta. Anne yüreği... Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kızıma hediye de getirmişler. Yıllardır Esenyurt'ta yaşıyorum, ilk kez kapım çalındı" diyerek duygularını paylaştı.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSEYELİM"

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şefi Çiğdem Lazkan ise şöyle konuştu: "Engelli vatandaşlarımıza ziyaretlerimizi zaten sık sık gerçekleştiriyoruz. Onlara her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla da hem Ecrin'i ziyaret etmek hem de doğum gününü kutlayarak onu sevindirmek istedik. Bu çocuklarımızı önemseyelim ve toplumda içinde koruyup kollayalım."

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Down Sendromlu Ecrin’e doğum günü sürprizi
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