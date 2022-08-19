Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu! 19 Ağustos 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle ekranlarda yerini alıyor. Hafta başından bu yana alınan puanlarla oluşan puan durumu sonucu finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi oluyor. Öte yandan en düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Hal böyleyken programın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi belli oldu.

Sergilediği başarılı performansla Zeynep haftanın birincisi seçildi ve kolyenin sahibi oldu!

Elenen isim ise bugün 35 puan alan Nimet oldu.