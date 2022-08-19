Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu! 19 Ağustos 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 23:51 Son Güncelleme: 20.8.2022 08:30

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu! 19 Ağustos 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta başından bu yana en çok puan alarak birinci olan yarışmacı, kolyeyi almaya hak kazanıyor. Öte yandan en düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor. Bu nedenle Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 19 Ağustos 2022 puan durumu.

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu! 19 Ağustos 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle ekranlarda yerini alıyor. Hafta başından bu yana alınan puanlarla oluşan puan durumu sonucu finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi oluyor. Öte yandan en düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Hal böyleyken programın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 19 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 15.45'te TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi belli oldu.

Sergilediği başarılı performansla Zeynep haftanın birincisi seçildi ve kolyenin sahibi oldu!

Elenen isim ise bugün 35 puan alan Nimet oldu.

DOYA DOYA MODA 19 AĞUSTOS PUAN DURUMU

  • Zeynep 40 puan
  • Aleyna 37 puan
  • Tina 34 puan
  • Hülya 37 puan
  • Banu 32 puan
  • Nihan 36 puan
  • Nimet 35 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu! 19 Ağustos 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?
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