Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması programı Doya Doya Moda, bugün haftanın final bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Hafta başından bu yana alınan puanlarla oluşan puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Hal böyleyken programın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 14.:30'da TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, henüz belli olmadı.

Elenen ve kolyeyi alan yarışmacılar, açıklandığında haberimize eklenecektir.