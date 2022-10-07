Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:29

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda, bugün haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Hafta başından bu yana jürilerden en çok puanı alarak birinci olan yarışmacı, kolyeyi almaya hak kazanacak. En düşük puan alan yarışmacı ise programa veda edecek. Bu kapsamda Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı İşte 7 Ekim 2022 puan durumu…

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması programı Doya Doya Moda, bugün haftanın final bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Hafta başından bu yana alınan puanlarla oluşan puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan isim ise yarışmadan eleniyor. Hal böyleyken programın sıkı takipçileri, ''Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda puan durumu ve elenen yarışmacı…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün saat 14.:30'da TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün haftanın finali yaşanacak. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı, henüz belli olmadı.

Elenen ve kolyeyi alan yarışmacılar, açıklandığında haberimize eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 7 EKİM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da 7 Ekim Cuma gününe ait puan tablosu henüz belli olmadı. 6 Ekim Perşembe gününe iat puan tablosu ise şu şekildeydi:

Esra 16 puan

Hülya 19 puan

Eda 19 puan

Tina 15 puan

Kader 6 puan

Aleyna 17 puan

Zeynep 7 puan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 7 Ekim 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
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