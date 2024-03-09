Dr. Feray, annesi ve iki çocuğunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Kadın cinayeti önceki gün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bulunan Zakir Gergin apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Feray Balkan, Gaziantep'e kendisini ziyarete gelen annesi Eda'yı evine bırakmak için kızı Asya ve oğlu Aliş ile birlikte Adana'ya geldi.

SIRTINDAN VURDU

Doktor Feray Balkan, annesinin oturduğu apartmana geldiği sırada 1 sene önce boşandığı astsubay eşi Seçkin E.'yi görünce annesi ve çocuklarını asansöre koyarak eve gönderdi. Feray Balkan, ayrıldığı eşiyle bir süre sonra konuştuktan sonra asansöre yöneldiği sırada eski eşi tarafından başından ve sırtından vurularak ağır yaralandı. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı Seçkin E., kaçtı. Annesinin eve gelmemesi üzerine aşağı inen Asya, annesinin cansız bedeniyle karşılaşınca adeta şok geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

KANLI ÇANTASI TESLİM EDİLDİ

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Feray Balkan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Feray Balkan'ın yurtdışında bulunan ağabeyinin Adana'ya gelmesinin ardından yarın (Pazar) öğle namazına müteakip Buruk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan Feray Balkan'ın olay sırasında omzunda takılı olan kanlı çantası ise bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda amcası teslim edildi.

"CEZAEVİNDEN İNŞALLAH ÇIKAMAZ"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Serviste sağlık teknisyeni olarak görev yapan Sibel Şahin, "Maalesef hocalarımız itin kopuğun elinde solup gidiyor. 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanmışlardı. Adana'ya annesinin evine geldiğini öğrenmiş ve takip edip pusu kurmuş. Anne ve iki çocuğu yukarı çıkmışlar. Feray hocam tam asansöre bineceği sırada öldürmüş. Annesi geç kalınca kızı aşağıya indiğinde annesini kanlar içinde bulmuş. Bu hainlere en ağır ceza verilmesini deliklerde çürümesini istiyoruz" dedi.