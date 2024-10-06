D&R Kitap Fuarı Akdülger’in Joker’iyle başladı

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.'si düzenlenen D&R Kitap Fuarı kapsamında, Joker: The World'ün tanıtımına ev sahipliği yaptı. Kitabın lansmanına, Türkiye hikâyesini kaleme alan ünlü oyuncu ve yazar Metin Akdülger ve kapak, iç görselleri ve tüm renklendirmelerini yapan son yılların popüler illüstratörü Ethem Onur Bilgiç katıldı. Çizgi romanın hazırlanma süreci ve detayları üzerine konuşan Akdülger, "Yaklaşık bir yıl önce bu projeyi düşünmeye başladık. Dünyanın 13 farklı yerinden, çeşitli ülkelerden yazarlar ve çizerler, kendi ülkelerinin ruhunu hikâyelerine yansıtarak bu derleme kitabı oluşturdu. Ben de Türkiye hikâyesini yazdım. Okurun sıra dışı bir okuma deneyimiyle karşılaşacağını söyleyebilirim" dedi. Çizer Bilgiç ise "Joker'i 1800'lerin Osmanlı dönemine getirmek eğlenceliydi" diye konuştu.D&R'ın Genel Müdürü Mustafa Altındağ ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar kapsamında edebiyat dünyasının en önemli isimlerini ağırlayacağız" dedi.