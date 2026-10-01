Haberler Yaşam Haberleri Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde ekim şöleni!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:02

Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde ekim şöleni!

Ekim ayında gökyüzünü hareketlendirecek Draconid meteor yağmuru için beklenen tarih yaklaşıyor. Kısa süreli ancak dikkat çekici geçişleriyle bilinen yağmurun bu yıl Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği ve hangi saatlerde daha net görülebileceği merak konusu oldu. Peki, Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? İşte, zirve yapacak o tarih...

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Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde ekim şöleni!
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Her yıl ekim ayında gerçekleşen Draconid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde izlenebilecek. Draconid meteor yağmuru için zirve zamanı yaklaşırken, Türkiye'den gözlem yapacakların takip edeceği tarih aralığı da netleşti.

DRACONID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Draconid meteor yağmuru bu yıl 6-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde olacak. Bu seyir zevki yüksek olan gökyüzü olayının en yoğun geçişlerin ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece görülmesi bekleniyor.

DRACONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Draconidler Kuzey Yarımküre'den rahatlıkla izlenebildiği için Türkiye de gözlem yapılabilecek ülkeler arasında. Havanın açık olması halinde meteor geçişleri Türkiye'nin farklı noktalarından çıplak gözle görülebilecek.

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DRACONID METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Draconidlerin kaynağını 21P Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklar oluşturuyor. Dünya bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken küçük kalıntılar atmosfere girerek yanıyor ve gökyüzünde kısa süreli ışık izleri ortaya çıkıyor.

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DRACONİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?

Draconid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açık ve karanlık olduğu noktalar tercih edilebilir. Ufkun geniş şekilde görülebildiği alanlar gözlemi kolaylaştırırken, bulutsuz hava da meteorları fark etme şansını artırır.

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Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde ekim şöleni!
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