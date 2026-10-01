Draconid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Gökyüzünde ekim şöleni!

Her yıl ekim ayında gerçekleşen Draconid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünde izlenebilecek. Draconid meteor yağmuru için zirve zamanı yaklaşırken, Türkiye'den gözlem yapacakların takip edeceği tarih aralığı da netleşti.
Draconid meteor yağmuru bu yıl 6-10 Ekim tarihleri arasında gökyüzünde olacak. Bu seyir zevki yüksek olan gökyüzü olayının en yoğun geçişlerin ise 8 Ekim'i 9 Ekim'e bağlayan gece görülmesi bekleniyor.
Draconidlerin kaynağını 21P Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklar oluşturuyor. Dünya bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken küçük kalıntılar atmosfere girerek yanıyor ve gökyüzünde kısa süreli ışık izleri ortaya çıkıyor.Gökyüzünde şölen alarmı: 4 Ekim’de başlıyor! Meteor yağmurundan Avcı Dolunayı’na tüm tarihler...
Draconid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açık ve karanlık olduğu noktalar tercih edilebilir. Ufkun geniş şekilde görülebildiği alanlar gözlemi kolaylaştırırken, bulutsuz hava da meteorları fark etme şansını artırır.