Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine toplamda 1273 kişilik alım yapacaklarını ifade etmişti. Hal böyleyken ise binlerce kişi "2023 DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?" sorularını gündeme taşıdı. Kurum bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar özellikle de DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı gibi detayları merak ediyor.
2023 DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzeri sözleşmeli personel alımı yapacak. 1273 sözleşmeli personel alımının 2023 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Henüz net bir tarih açıklaması ise bulunmuyor.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.