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Giriş Tarihi: 27.7.2022 15:06

DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri: 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, hangi pozisyonlarda?

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı gerçekleşeceği bildirildi. Bu kapsamda; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek. Öte yandan “DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, hangi pozisyonlarda?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ile DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar...

DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri: 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, hangi pozisyonlarda?

DSİ personel alımı başvuru şartları tarihleri gibi merak edilen tüm detaylar araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alınacağı bildirilirken öte yandan vatandaşlar adaylarda aranan şartları da araştırmaya başladı. Bu noktada ise "DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, hangi pozisyonlarda?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 DSİ personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar...

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 20 Temmuzda başlayacak ve 30 Temmuza kadar sürecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri: 2022 DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılacak, hangi pozisyonlarda?
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