DSİ personel alımı başvurularına ilişkin detaylar belli oldu. Başvuru süreci geçtiğimiz gün başlayan istihdamda KPSS şartı da arandığı kaydedilmişti. "2022 DSİ personel işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular nasıl ve nereden yapılır?" soruları ise şimdilerde yanıt arayan sorular arasında bulunuyor. İşte Devlet Su İşleri iş ilanı ile DSİ 196 personel işçi alımı başvuru şartları, tarihleri ve detaylar...
2022 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
5. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI
196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:
Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) personel alımı başvuruları, 20 Temmuz'da başladı ve 30 Temmuz tarihine kadar sürecek.
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