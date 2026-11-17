EuroLeague'de 12. hafta maçları kapsamında Dubai Basketbol'a konuk olacak. Dubai'deki Coca-Cola Arena'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın son maçlarda aldığı sonuçlar ve karşılaşmanın yayın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Dubai Basketbol-Anadolu Efes maçı, 17 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Lacivert-beyazlıların deplasman mücadelesi S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.
Anadolu Efes, 12. hafta öncesinde EuroLeague'de oynadığı 11 karşılaşmanın 5'ini kazanırken 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçlarla 12. sırada bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, geride kalan maçlarda rakip potalara toplam 945 sayı gönderirken kendi potasında 962 sayı gördü.
Dubai Basketbol, sezonun ilk 11 maçında 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederek 9. sıraya yerleşti. Ev sahibi ekip, bu süreçte 952 sayı üretirken rakiplerinden 942 sayı yedi.
İki takımın sezonluk sayı ortalamaları birbirine oldukça yakın. Dubai Basketbol maç başına 86,5 sayı kaydederken Anadolu Efes 85,9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.
Anadolu Efes, Dubai Basketbol deplasmanının ardından EuroLeague'in 13. haftasında 20 Kasım Cuma günü LDLC ASVEL'i konuk edecek. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
🏀 @EuroLeague Round 12 🆚 @dubaibasket 🏟️ Coca-Cola Arena 🕔 19.00 📺 @ssporttr 💪 #MaximaGücünde 👊 #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/TtDTa7qR6t— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 17, 2026