Dublörlü mirasçı çetesi adliyeye sevk edildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin çökerttiği 11 kişilik "Sahte Mirasçı" çetesi üyelerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Çete üyelerinin, üç yıldır hakkında "Gaiplik" kararı olan Deniz Üzülür'e 2023 yılında kalan ve 53 yaşındaki Deniz Üzülür nerede olduğu bilinmediği için mahkemenin öngördüğü bir banka hesabına aktarılan 264 bin dolarlık mirası hedef seçtiği tespit edilmişti.

Balıkçılık yapan "Dublör" Raşit Ö.'nün, Deniz Üzülür'ün yerine geçtiği ve çete üyelerinin; dublör Raşit Ö'ye yurt dışından gelmiş süsü verdikleri saptanmıştı. Dublör Raşit Ö.'nün fotoğrafı ve Deniz Üzülür'ün bilgileriyle hazırlanan sahte pasaportla bankaya giden ve çektikleri 264 bin dolar mirasla kaçan çetenin üyeleri operasyonla yakalanmıştı. Sahte mirasçı olan dublör Raşit Ö. de düzenlenen operasyon kapsamında Kırklareli'ndeki Balıkçı Teknesi'nde gözaltına alınmıştı.