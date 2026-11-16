Dublörlü mirasçı çetesinde 5 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin çökerttiği 11 kişilik "Sahte Mirasçı" çetesi üyelerine çalışma başlatıldı. Çete üyelerinin, üç yıldır hakkında "Gaiplik" kararı olan Deniz Üzülür'e 2023 yılında kalan ve 53 yaşındaki Deniz Üzülür nerede olduğu bilinmediği için mahkemenin öngördüğü bir banka hesabına aktarılan 264 bin dolarlık mirası hedef seçtiği tespit edilmişti. Balıkçılık yapan "Dublör" Raşit Ö.'nün, Deniz Üzülür'ün yerine geçtiği ve çete üyelerinin; dublör Raşit Ö'ye yurt dışından gelmiş süsü verdikleri saptanmıştı. Dublör Raşit Ö.'nün fotoğrafı ve Deniz Üzülür'ün bilgileriyle hazırlanan sahte pasaportla bankaya giden ve çektikleri 264 bin dolar mirasla kaçan çetenin üyeleri operasyonla yakalanmıştı. Sahte mirasçı olan dublör Raşit Ö. de düzenlenen operasyon kapsamında Kırklareli'ndeki Balıkçı Teknesi'nde gözaltına alınmıştı. 13 Kasım Cuma günü yapılan operasyon kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen, 1'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör