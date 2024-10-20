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Giriş Tarihi: 20.10.2024 00:26

Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da düğünden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpışarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İHA
Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Vural (49) idaresindeki otomobil ile Mikail B. (47) idaresindeki otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolu Fuar Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.V. (12) ve Mahbube V. (39) yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Vural, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Vural'ın ailesiyle birlikte bir yakınlarının düğün töreninden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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