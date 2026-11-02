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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Düğün gecesinde ölüm darbesi

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Düğün gecesinde ölüm darbesi
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İstanbul Küçükçekmece'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada boğazından bıçaklanan 33 yaşındaki Özbekistan uyruklu Klych Buriyev ağır yaralandı. Buriyev hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, geçtiğimiz gece saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen R.T. bıçakla Klych Buriyev'i boyun bölgesinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Buriyev kurtarılamadı. Şüpheli R.T., polis tarafından Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Düğün gecesinde ölüm darbesi
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