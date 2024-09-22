Düğün öncesi inanılmaz görüntü: Gelin almaya uzun namlulu silahlarla gittiler!

Çevreye ciddi derecede rahatsızlık da veren konvoydan bir yandan silah sesleri yükselirken, diğer yandan da bazı araçlar drift atmaya başladı. Bu sırada yolu kapatıp diğer araçlara da rahatsızlık veren konvoya, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine polis takibe aldı.