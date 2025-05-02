Düğün pastasını yedi, takıları çaldı

Adana'da 27 Nisan'da bir düğün salonuna giden 4 çocuk babası Sinan E., dünyaevine giren Sedef Ü. ile Adem Ü. çiftinin yakınıymış gibi pasta yiyip meşrubat içti. Daha sonra düğünde takı törenine geçilince, Sinan E. de piste çıktı. Çifte takılanların anonsunu yapan kişinin yanında bekleyen Sinan E., bir süre çevreyi gözetledikten sonra paraların atıldığı kutuya yaklaştı.Şüpheli Sinan E., sayma bahanesiyle kutudan parça parça aldığı paraları, cebine koydu. Hırsızlık anları da düğün kamerasına yansıdı.Eve döndükten sonra takı ve paraları sayan çift, bir kısmı döviz olmak üzere yaklaşık 40 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Takı törenindeki görüntüleri izleyen çift, Sinan E.'nin, dışarıdan geldiğini anlayıp paraları çaldığını gördü. Sinan E., evine yapılan baskında yakalandı. İfadesinde, "Pasta yedikten sonra takı töreni başlayınca kalabalığın arasına girdim. Sadece 6 bin lira ile 200 dolar çaldım" dedi. Öte yandan başka bir düğünde de 60 bin lira çalan kişinin Sinan E. olduğu ortaya çıktı.