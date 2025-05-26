Düğün salonunda facia

İzmir'de bir düğün salonunun kapısındaki dekoratif beton ve taştan yapılmış dekoratif kemerin üzerlerine yıkılması sonucu bir doktor hayatını kaybetti, eşi de ağır yaralandı. Olay, dün Menemen ilçesi, Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde görevli Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.Etkinlik sonrası salondan ayrılmak isteyen Baltacı çiftinin üzerine salonunun girişindeki dekoratif kemer yıkıldı. Baltacı çifti taş ve beton yığınının altında kaldı. Çevredekiler tarafından molozların altından ağır yaralı olarak çıkarılan Baltacı çifti, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Güler Baltacı'nın ise tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) gözaltına alındığı öğrenildi.