Düğün salonundaki kavga cinayetle bitti! Boğazından bıçaklanan adam öldü

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişinin Özbekistan uyruklu Klych Buriyev olduğu belirlendi. Buriyev sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Buriyev buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Kavga sırasında alkollü oldukları öğrenilen R.T. bıçakla Klych Buriyev'i boyun bölgesinden yaraladı. Şüpheli R.T. Avcılar'da düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Şüpheliyle birlikte olaydan kullandığı bıçak da ele geçirildi.