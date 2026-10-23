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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:00

Düğün takılarını kasada bırakıp balayına gittiler! Döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar

Edirne'de balayı dönüşü kasadaki 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

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İHA Yaşam
Düğün takılarını kasada bırakıp balayına gittiler! Döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar
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Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

BALAYI DÖNÜŞÜ ŞOKU YAŞADILAR!

Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı.

GERİYE İSE COŞKU DOLU ANLAR KALDI

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EDİRNE

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Düğün takılarını kasada bırakıp balayına gittiler! Döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar
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