Düğün takılarını kasada bırakıp balayına gittiler! Döndüklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar

GERİYE İSE COŞKU DOLU ANLAR KALDI

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör