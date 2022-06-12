Düğün yolunda katliam gibi kaza

Balıkesir-Kütahya yolunda yolcu minibüsü ile süt tankeri çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 8 kişi öldü 11 kişi yaralandı.Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde bulunan kavşakta yolcu minibüsü ile süt toplama tankeri çarpıştı. Çarpışma sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada 8 kişi ölürken yaralanan 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıktıkları öğrenildi.Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle: Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak (52).Yaşanan korkunç kaza sonrası olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgede incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Şıldak, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz" diye konuştu.