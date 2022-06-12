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Giriş Tarihi: 12.6.2022

Düğün yolunda katliam gibi kaza

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Düğün yolunda katliam gibi kaza

Balıkesir’de düğüne gidenleri taşıyan minibüs kavşakta köylerden süt toplayan tankerle çarpıştı. Feci kazada 8 kişi ölürken 10 kişi yaralandı

Balıkesir-Kütahya yolunda yolcu minibüsü ile süt tankeri çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 8 kişi öldü 11 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde bulunan kavşakta yolcu minibüsü ile süt toplama tankeri çarpıştı. Çarpışma sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada 8 kişi ölürken yaralanan 10 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.



Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıktıkları öğrenildi.
Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle: Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak (52).

VALİ KAZA YERİNDE
Yaşanan korkunç kaza sonrası olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgede incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı. Şıldak, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz" diye konuştu.

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Düğün yolunda katliam gibi kaza
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