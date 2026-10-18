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Giriş Tarihi: 18.10.2026 12:49

Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde düğüne yaya olarak giden amca ve yeğenine otomobil çarptı. Meydana gelen kazada amca hayatını kaybederken, yeğeni ağır yaralandı.

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ERKAN KÖSE ERKAN KÖSE
Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Palu ilçesi girişinde bulunan düğün salonu mevkiinde meydana geldi. İhsan Öztekkeli ile yeğeni A.Ö., bir düğüne katılmak üzere yaya olarak ilerledikleri sırada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İhsan Öztekkeli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan yeğeni A.Ö.'nün ise Elazığ'daki hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden İhsan Öztekkeli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

#ELAZIĞ
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Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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