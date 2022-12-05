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Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:36 Son Güncelleme: 5.12.2022 16:37

Düğünde Para Nasıl Takılır? Düğünde Takı Merasimi Nasıl Olur ve En Az Ne Kadar Takılır?

Herhangi bir düğüne katılacaksanız düğünde para nasıl takılır sorusunun cevabını da bilmeniz gerekir. Düğünlerde, düğünü olan çifte yardım maksadıyla takı ya da para götürmek gelenek haline gelmiştir. Kurdeleye Para nasıl dizilir sorusunun cevabını bilerek düğünde nasıl davranmanız gerektiğini bilebilirsiniz. Düğünde para zinciri nasıl yapılır sorusunu araştırarak cevabını sizler için yazımızda derledik.

Düğünde Para Nasıl Takılır? Düğünde Takı Merasimi Nasıl Olur ve En Az Ne Kadar Takılır?

Düğünde para nasıl takılır sorusuna cevap aranırken düğünün nerede yapıldığı ve düğün coğrafyasının kültür yapısının bilinmesi gerekir. Kurdeleye para nasıl dizilir araştırması buna göre yapılmalıdır. Ülkemiz, birçok kültür yapısının yerleştiği bir coğrafyadır. Bu nedenle kültür yapıları dikkate alınarak para takma konusuna yoğunlaşmanız gerekir. Düğünde para zinciri nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Düğünde Para Nasıl Takılır?

Düğün, kültürümüzde önemli yere sahip olan bir organizasyondur. Düğünde düğün sahibi olan çifte destek kapsamında takı ya da para yardımı yapılır. Bu gelenek uzun yıllardır kültürümüzde var olan bir uygulamadır. Evlenen çifte takı takma imkanı olmayan kişiler bu yardımı para ile yapmayı düşünürler. Paranın ne şekilde verileceği de düğün yapılan coğrafyaya göre değişir.

Düğünde para takılmasında ilk uygulanan yöntem, düğün salonunda yapılan takı merasiminde yapılır. Düğün salonunda belli bir süre eğlence yapıldıktan sonra takı merasimine geçilir. Bu merasim esnasında öncelikle gelin ve damada takı takmak isteyenler piste çıkar. Sonrasında ise para takmak isteyenler sahneye gelir. Para, gelin ve damadın üzerine asılan kurdeleye takılır. Bu işlem esnasında çatal iğnelerden istifade edilir. Dileyen misafirler gelinlik ya da damatlığın üzerine para takmayı da düşünebilirler.

Kurdeleye Para Nasıl Dizilir?

Hazırlanan kurdeleye para dizilmesi konusunda herhangi bir kural yoktur. Para, kurdelenin boyunca aşağı doğru sıralanır. Misafirler sıraya girerek hem gelin ve damadı tebrik eder, hem de takı ve parasını takar.

Para takma konusunda farklı adetlerin olduğu coğrafyalar da vardır. Bunların başında köy düğünleri gelir. Köylerde yapılan düğünler genellikle yemekli olur. Yemek ikramı esnasında davetliye bir tepsi içerisinde kuruyemiş ikramı da yapılır. Bu ikram esnasında davetli, bir zarfa koyduğu parayı tepsinin içine koyarak düğün sahiplerine gönderir. Genellikle zarfın üzerine davetli ismi yazılır.

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Düğünde Para Nasıl Takılır? Düğünde Takı Merasimi Nasıl Olur ve En Az Ne Kadar Takılır?
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