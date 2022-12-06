Haberler Yaşam Haberleri Düğünde Takılan Takılar Kimin? Düğünde Takılan Altın ve Paralar Kime Kalır, Gelinin Mi?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:34 Son Güncelleme: 6.12.2022 12:34

Düğünde Takılan Takılar Kimin? Düğünde Takılan Altın ve Paralar Kime Kalır, Gelinin Mi?

Düğünde takılan takılar kimin olduğu yeni bir düzenlemeye gitmişti. Düzenlemeyle birlikte düğünde takılan takıları kim alır önermesi, tam olarak belli olmuştur. Yargıtay konuya açıklık getirerek ve ziynet eşya adı altında hukuk önünde konunun bağlanmasını sağlamıştır. Dört büyük mahkemeden biri olan Yargıtay, düğünde takılan altınlar gelinin mi için verdiği kararda kültürel değerlerden farklı yol izlemiştir. Düğünde takılan altın ve paralar kime kalır, gelinin mi sorusuyla hareket etmek doğru cevaba ulaşılmasını sağlayacaktır.

Düğünde Takılan Takılar Kimin? Düğünde Takılan Altın ve Paralar Kime Kalır, Gelinin Mi?

Düğünde takılan takılar kimin sayıldığına ilişkin karar, kısa zaman önce verilmişti. Kararı veren büyük mahkemelerden biri olan Yargıtay olduğundan oldukça ses getirmiştir. Yargıtay, düğünde takılan takıları kim alır gibi bir başlık etrafında düşünerek kararını verdiği düşünülebilir. Çünkü sonuç kısmında, düğünde takılan altınlar gelinin mi hakkında olumlu gelişmeler olmuştur. Evlenmek isteyenleri ve ailelerini yakından ilgilendiren bu mevzu derinlemesine teftiş edilmelidir. Düğünde takılan altın ve paralar kime kalır, gelinin mi sorusu yardımcı olacaktır.

Düğünde Takılan Takılar Kimin?

Kültürel ve geleneksel açıdan bakmak gerekirse; yapılan her düğünde gelen misafir, damada ve geline takı takar. Düğünlerde takı takılmasının bazı amaçları vardır. Tabii bu amaçlar zamanla oluşan ve kabul gören unsurlar olmuştur. İlk olarak çiftler evlenecekleri zaman büyük bir masrafın içine girerler. Haliyle yeni bir ev ve yeni bir düzen kurulmaktadır. Bu nedenle yardım etme adı altında geline ve damada takı takılmaktadır. Diğer amaç ise çok daha farklıdır. Düğüne gelen misafirler kendi ya da yakınlarının bir düğünü olduğunda, aynısını beklemek için takı takarlar. Örneğin çeyrek altın takıldıysa çeyrek altın takılmasını beklemek gibi bir anlayış vardır. Takılan takılar genellikle para, bilezik, küpe, yarım altın, çeyrek altın vb. şeklinde olmaktadır. Düğünde takılan takılar kimin hakkında, son çıkan yargıtay kararına göre takılan takılar gelinin sayılmaktadır.

Düğünde Takılan Altın ve Paralar Kime Kalır, Gelinin Mi?

Düğünde takılan takılara ilişkin kararı yargıtay vermiştir. Yargıtayın bu kararı vermesine olanak sağlayan şey; konu ile alakalı davalı ve davacının mahkemeye çıkması olmuştur. Mahkemede düğünde geline takılan takılar gelinin, damada takılan takılar damadın gibi bir savunuş söz konusu olmuştur. Yargıtaydan gelen karar ise tam tersi olmuştur. Düğünde kadına takılan tüm takılar kadına aittir. Aynı zamanda erkeğe takılan takılardan kadına özgü olan takılarda kadına aittir gibi bir karar alınmıştır.

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Düğünde Takılan Takılar Kimin? Düğünde Takılan Altın ve Paralar Kime Kalır, Gelinin Mi?
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