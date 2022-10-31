Düğünde tartıştığı yeğenini vurdu

Kocaeli'nde, önceki bir düğüne giden M.Ç., daha önceden ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu yeğeni Hakan Aydın (35) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada dayı M.A. üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp, yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Davetlilerin büyük panik yaşadığı olayda, bacağından, boynundan ve göğsünden vurulan Aydın, yere yığıldı. Dayı M.Ç, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Aydın'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.Ç. gözaltına alınıp sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, tedavi altına alınan Hakan Aydın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.