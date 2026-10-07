Düğünden kaçan damada tazminat şoku

İstanbul'da bir çift, 26 Temmuz 2020'de evlenmek üzere hazırlıklara başladı. Kına gecesinde takı anlaşmazlığı yaşandı. Ertesi sabah düğüne saatler kala geline telefon açan damat, "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım" diyerek düğüne gelmeyeceğini söyledi. Düğünü bozan damat nişanda verilen hediyelerin iadesi ve tazminat için dava açtı. Gelin ise karşı dava açarak maddi ve manevi tazminat istedi. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, ziynet eşyalarının bir bölümünün iadesine karar verirken manevi tazminat taleplerini reddetti. İtirazlarına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince de aynı kararı alan taraflar Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay ise; damadın temyiz itirazlarının tamamını reddetti. Kadının manevi tazminat talebini ilişkin ise Türk Medeni Kanunu'nun 121. maddesine göre nişanın bozulması nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebileceğini hatırlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör