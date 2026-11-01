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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Düğünü mahşere kaldı

İran sınırındaki kaçak geçişlere müdahale ederken kaçakçı kurşunuyla şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün görev süresinin önümüzdeki ay bitmesiyle nikâh, nisan ayında da düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Düğünü mahşere kaldı
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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere'de, 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki sınırda, önceki gün sabah saatlerinde kaçakçılara müdahale eden askerlere ateş açıldı. Bu sırada kurşunlara hedef olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü yaralandı. Helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ünlü'nün Aydın'ın Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü, acı haberi, Kaymakam Ali Erdoğan'dan aldı. Eve ve sokağa Türk bayrakları asılırken, baba Latif Ünlü, "Oğlumu seve seve göreve göndermiştim.

Bu sene dördüncü senesiydi. Tayin istemişti. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralıkta nikâh, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı. Allah mekânını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin" dedi. Şehit Er Ünlü kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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