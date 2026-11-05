Düğününe bir hafta kala kazada öldü

Aydın
'da 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı, düğününe bir hafta kala kaza kurbanı oldu. Kaza, Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın - Denizli karayolunda meydana geldi. Y.Ö. (30) idaresindeki otomobil, Denizli istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla attıktan sonra durabilen otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Y.Ö. ile birlikte otomobilde bulunan H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaymakçı'nın bir hafta sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Düğününe sayılı günler kala gelen ölüm haberi, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mete Efendioğlu - Editör