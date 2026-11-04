Dükkanından tam 115 kilo gümüş çalındı! 9 milyonluk soygunda kuyumcudan şoke eden telefon: ’Böyle bir şey yapacağını hiç düşünemedim’

'9 MİLYON LİRA ZARARIM VAR'

Zararının bir an önce giderilmesini isteyen Şengül, "Kuyumcuda, gümüş zincirleri aldığım şüpheli de tutuklandı ancak evinde bir şey bulunamadı. Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör