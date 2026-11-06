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Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:42

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?

5 Kasım 2026 Perşembe gününün reyting sonuçları için gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerine çevrildi. Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve programlar arasındaki rekabette hangi yapımın öne çıktığı merak konusu oldu. Reyting listelerinin açıklanmasıyla günün en çok izlenen yapımı ve dizilerin sıralaması belli olacak.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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5 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma rekabeti yaşandı. Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, MasterChef gibi dizi ve programlar gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti?

5 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki izlenme oranları açıklandığında haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

29 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sıralaması şu şekildeydi:

TOTAL

  1. Güneşin Doğduğu Yer
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. Esra Erol'da

AB

  1. Güneşin Doğduğu Yer
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

ABC

  1. Güneşin Doğduğu Yer
  2. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  3. MasterChef Türkiye
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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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