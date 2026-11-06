Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?

5 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma rekabeti yaşandı. Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, MasterChef gibi dizi ve programlar gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti?