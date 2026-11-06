Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?

5 Kasım Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma rekabeti yaşandı. Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, MasterChef gibi dizi ve programlar gecenin dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti?
5 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Kasım 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki izlenme oranları açıklandığında haberimize eklenecek.
GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
29 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sıralaması şu şekildeydi:
TOTAL
AB
ABC