Haberler Yaşam Haberleri DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 07:16

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

‘’Hangi dizi reyting birincisi oldu?’’ sorusu, dizilerin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 15 Eylül Perşembe akşamı Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Camdaki Kız yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarken Destan dizisi final bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla, Destan dizisi ise final bölümüyle ekranlara gelirken Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımların bu durumdan nasıl etkilendiği merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

15 Eylül 2022 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2- MasterChef Türkiye

3- Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB

1- Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2- MasterChef Türkiye

3- Müge Anlı ile Tatlı Sert

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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