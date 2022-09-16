İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla, Destan dizisi ise final bölümüyle ekranlara gelirken Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, MasterChef Türkiye gibi yapımların bu durumdan nasıl etkilendiği merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları sıralaması…