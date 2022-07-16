Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz 2022 TOTAL, AB, ABC reytinglerde kim birinci oldu?

''Reyting sonuçları sıralamada kim birinci oldu?'' sorusunun yanıtı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzledikleri yaz dizilerinin reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyenler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesine göz atıyor. Yaz dizilerinin bayram tatilinden dolayı ara vermesi nedeniyle şu sıralar ekranlarda yabancı yapımlar ya da MasterChef Türkiye gösterimde oluyor. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çember: Gün Doğmadan, TRT 1'de Kumpas, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de İntikam, Star TV'de Ah Nerede yapımları yayınlandı. Peki, 15 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar!