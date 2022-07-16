Haberler Yaşam Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz 2022 TOTAL, AB, ABC reytinglerde kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 07:34

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz 2022 TOTAL, AB, ABC reytinglerde kim birinci oldu?

Günlük olarak yayınlanan reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere dizilerin final yapıp yapmayacağını reyting rakamları belirliyor. Hal böyle olunca seyirciler, izledikleri yaz dizilerinin kış sezonuna kalıp kalmayacağını sorguluyor. Bayram tatili nedeniyle dizilerden çok yabancı yapımlar ekranlarda yerini aldı. Dün akşam Çember: Gün Doğmadan, Kumpas, İntikam gibi yapımlar yayınlandı. Peki, reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 15 Temmuz reyting sonuçları sıralaması!

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz 2022 TOTAL, AB, ABC reytinglerde kim birinci oldu?

''Reyting sonuçları sıralamada kim birinci oldu?'' sorusunun yanıtı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzledikleri yaz dizilerinin reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyenler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesine göz atıyor. Yaz dizilerinin bayram tatilinden dolayı ara vermesi nedeniyle şu sıralar ekranlarda yabancı yapımlar ya da MasterChef Türkiye gösterimde oluyor. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çember: Gün Doğmadan, TRT 1'de Kumpas, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de İntikam, Star TV'de Ah Nerede yapımları yayınlandı. Peki, 15 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar!

15 TEMMUZ 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Geçen hafta Cuma reyting sonuçları sıralaması ise şu şekilde olmuştu:

TOTAL

1 - Kim Milyoner Olmak İster?

2 - Ah Nerede

3 - Masterchef Türkiye

AB

1 - Kanal D Ana Haber

2 - Kim Milyoner Olmak ister?

3 - Masterchef Türkiye

TOTAL

1 - Masterchef Türkiye

2 - Kim Milyoner Olmak İster?

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Temmuz 2022 TOTAL, AB, ABC reytinglerde kim birinci oldu?
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