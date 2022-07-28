Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? TOTAL ve AB reyting sonuçları listesi...

''Reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?'' sorusunun yanıtı, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzledikleri yaz dizilerinin reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyenler, günlük olarak paylaşılan reyting sonuçları listesine göz atıyor. Dün akşam yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, yaz dizileri ve eğlence programları reyting yarışına girdi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Temmuz 2022 Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünkü reytinglerde birinci olan yapım!