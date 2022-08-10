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Giriş Tarihi: 10.8.2022 08:06 Son Güncelleme: 10.8.2022 08:06

REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA - 9 Ağustos 2022 AB ve TOTAL sıralaması ile Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reytingleri bugün de medya gündemindeki yerini aldı. Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler ve programlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün tv yayın akışında Balkan Ninnisi, Masterchef ve Senden Daha Güzel gibi yapımların yanı sıra birçok yabancı ve yerli film vardı. İşte AB ve TOTAL sıralaması ile Reyting sonuçları 9 Ağustos 2022...

REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA - 9 Ağustos 2022 AB ve TOTAL sıralaması ile Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 9 Ağustos 2022 araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

*Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

18: 40 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

KANAL D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşkı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Amatör Hayat

REYTİNG SONUÇLARI 9 MAYIS PAZARTESİ BELLİ OLDU! Dünün reyting sıralaması ile Alparslan, Üç Kuruş, Hakim hangi yapım birinci oldu?

STAR TV yayın akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:30 Senden Daha Güzel

TRT 1 yayın akışı
06:20 7 Numara

11:25 Bir Aş Hikayesi

11:55 Masumlar Apartmanı

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Balkan Ninnisi

TV 8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

14:45 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

SHOW TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

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REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA - 9 Ağustos 2022 AB ve TOTAL sıralaması ile Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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