REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA - 9 Ağustos 2022 AB ve TOTAL sıralaması ile Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 9 Ağustos 2022 araştırmaları sabah saatleriyle başladı. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici program ve filmler izleyici seyirci karşısındaydı. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…