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Giriş Tarihi: 15.2.2025 17:57

Dünürler arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü!

Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen olayda evi terk eden kadın eşyalarını almak için annesi ve dayısı ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Daha sonra dünürler arasında çıkan kavgada kayınpeder Halil İbrahim Ü., Eline aldığı silahla dünürünü ve kardeşini vurdu. Aydın ve Boz olay yerinde hayatını kaybederken Halil İbrahim Ü., kıskıvrak yakalandı.

DHA
Dünürler arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü!

Kan donduran olay, Konya'nın Çumra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evi terk eden Meliha Ü., eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Burada dünürler arasında çıkan tartışmada kayınpeder Halil İbrahim Ü., tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın ve Boz'un cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Halil İbrahim Ü. de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dünürler arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü!
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