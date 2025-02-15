Dünürler arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü!

Kan donduran olay, Konya'nın Çumra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evi terk eden Meliha Ü., eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Burada dünürler arasında çıkan tartışmada kayınpeder Halil İbrahim Ü., tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti.