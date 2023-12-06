Dünya ÇAKOP III sempozyumu başlıyor

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan sempozyumda çocuk ve gençlerde digital bağımlılığın kimlik gelişimine etkisi ele alınacak. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu tarafından düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu'nun üçüncüsü, bu yıl 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sempozyum iki tam gün sürecektir. Program, sabah Sempozyumda bireysel sunumlar ve 5 panel oturumu gerçekleştirilecektir. Toplamda, alanında uzman 28 değerli isim yer alacaktır.